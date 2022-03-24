Страны Балтии подписали общую декларацию об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Страны Балтии подписали общую декларацию об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Кроме того, декларация осуждает российскую агрессию.

С визитом в Киев 24 марта прибыли спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы. Во время встречи дипломаты подписали общую декларацию об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Об этом в Twitter сообщил спикер Сейма Латвии Инары Мурниеце.

"Сегодня спикеры парламентов стран Балтии и Украины подписали Совместную декларацию, осуждающую российскую агрессию, поддерживающую Украину и ускоряющую вступление Украины в Европейский союз", — написала Мурниеце.

Напомним, ранее стало известно, что заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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