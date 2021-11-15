Страны Балтии призвали привлечь к ответственности режим Лукашенко за "торговлю людьми"

Литва, Латвия и Эстония поддержали действия Польши, направленные "для защиты внешней границы ЕС".

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эгилс Левитс и Гитанас Науседа осудили режим Александра Лукашенко, использующего мигрантов в политических целях и провоцирующего кризис на польско-белорусской границе.

Об этом говорится в совместном заявлении глав стран Балтии.

Президенты заявили, что режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за "торговлю людьми". По словам политиков, Беларусь эксплуатирует мигрантов в политических целях, заставляя их нарушать границу Европейского Союза.

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Руководители трех балтийских государств призвали все компетентные международные организации активно участвовать в урегулировании "ситуации, которую создал режим Лукашенко". Они также выразили полную поддержку действий, предпринятых Польшей для защиты внешней границы ЕС.

Карис, Левитс и Науседа призвали лидеров Европейского Союза и НАТО активизировать свои дипломатические усилия в странах, откуда приезжают мигранты в Беларусь.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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