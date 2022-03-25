Страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой столкнулось наше поколение – Резников о российском агрессоре

Страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой столкнулось наше поколение – Резников о российском агрессоре

Поддержка Украины со стороны партнеров бесспорна.

Министр обороны Украины Резников Алексей рассказал провел четыре онлайн и телефонных разговора с коллегами – министрами обороны Финляндии – Антти Кайкконеном, Италии – Лоренцо Гуэрини, Канады – Анитой Ананд и США – Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

Ключевые тезисы:

Все страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой посредством русского агрессора столкнулось наше поколение.

Гуманитарная помощь, которую оказывают нам наши друзья – существенная. В частности, и поддержка украинских граждан, вынужденных временно покинуть родную страну на время войны, развязанной Россией.

Поддержка Украины со стороны партнеров бесспорна. Однако, чем больше она будет, тем лучше. И нам есть еще к чему идти в этом направлении;

Также читайте Задачи оккупантов не выполнены и враг теряет бойцов – оперативная информация о российском вторжении

Сотрудничество есть. Более того: она будет и дальше и будет расти количественно и качественно. Это публично подчеркивают наши партнеры.

Мужеством и героизмом наших защитников и защитниц восхищается весь мир. Так же весь мир понимает, что именно от обороноспособности Украины зависит мир, безопасность и будущее человечества.

"Я благодарен своим коллегам, представляющим страны, которые бок о бок стоят с нами на защите правды и свободы. Сегодня речь идет не только об Украине. Речь идет о ценностях всего цивилизованного мира. Правда с нами. Победа — за нами. Слава Украине!", — резюмировал Резников.

Как сообщалось:

Также вам может быть интересно:

Режим тотальной обороны: Резников объявил, что все желающие могут стать в ряды терробороны