Страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой столкнулось наше поколение – Резников о российском агрессоре

Поддержка Украины со стороны партнеров бесспорна.
Министр обороны Украины Резников Алексей рассказал провел четыре онлайн и телефонных разговора с коллегами – министрами обороны Финляндии – Антти Кайкконеном, Италии – Лоренцо Гуэрини, Канады – Анитой Ананд и США – Ллойдом Остином.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.
Ключевые тезисы:
- Все страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой посредством русского агрессора столкнулось наше поколение.
- Гуманитарная помощь, которую оказывают нам наши друзья – существенная. В частности, и поддержка украинских граждан, вынужденных временно покинуть родную страну на время войны, развязанной Россией.
- Поддержка Украины со стороны партнеров бесспорна. Однако, чем больше она будет, тем лучше. И нам есть еще к чему идти в этом направлении;
- Сотрудничество есть. Более того: она будет и дальше и будет расти количественно и качественно. Это публично подчеркивают наши партнеры.
- Мужеством и героизмом наших защитников и защитниц восхищается весь мир. Так же весь мир понимает, что именно от обороноспособности Украины зависит мир, безопасность и будущее человечества.
"Я благодарен своим коллегам, представляющим страны, которые бок о бок стоят с нами на защите правды и свободы. Сегодня речь идет не только об Украине. Речь идет о ценностях всего цивилизованного мира. Правда с нами. Победа — за нами. Слава Украине!", — резюмировал Резников.
Как сообщалось:
Также вам может быть интересно: