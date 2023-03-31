Страны ЕС близки к началу переговоров об отправке в Украину миротворческих войск — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что страны ЕС близки к тому, чтобы начать переговоры об отправке миротворческих войск в Украину.

Страны ЕС могут начать переговоры об отправке в Украину войск миротворческого типа.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 24.hu.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска какого-то миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этому пределу, который раньше не пересекали", – сказал он.

По словам Орбана, количество стран, вставших на сторону мира вместо войны, не увеличилось.

"Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, количество жертв с обеих сторон превышает сто тысяч", — сказал он.

Орбан добавил, что Венгрия предлагает прекращение огня и смерти невинных людей.

"Мирный план может быть выработан при прекращении огня. Никогда еще в истории никто не придумывал решения во время войны. Путь к миру начинается с прекращения огня, и это цель венгерской внешней политики", — сказал Орбан.

Он также добавил, что безопасность Венгрии находится под угрозой, которая только растет с риском эскалации войны.

"Угроза мировой войны — не литературное преувеличение. В настоящее время это реальная опасность", — сказал он.

Напомним, Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Причиной такого решения называют, что Будапешт "подписался под всеми антироссийскими санкциями ЕС".

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