Страны ЕС и США призвали предостеречь мигрантов от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями

Страны ЕС и США призвали предостеречь мигрантов от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями

Члены ЕС и США осудили организованное белорусскими властями использование людей с целью дестабилизации соседних стран

Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания готовы обсудить новые меры в отношении Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины, и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении.

Также они призвали страны, откуда приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями.

Также читайте Дуда: Польша стала целью гибридной атаки КГБ Беларуси

Страны осудили организованное белорусскими властями использование людей с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека.

"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для оказания гуманитарной помощи. Белорусские власти должны понимать, что оказать давление на Европейский союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", - резюмировали члены СБ ООН.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.

Читайте также:

Денис Монастырский сообщил, какие шаги тактической политики предпримут на границе

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку