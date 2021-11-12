Страны ЕС и США призвали предостеречь мигрантов от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями

Члены ЕС и США осудили организованное белорусскими властями использование людей с целью дестабилизации соседних стран
Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания готовы обсудить новые меры в отношении Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина"
"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины, и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении.
Также они призвали страны, откуда приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями.
Страны осудили организованное белорусскими властями использование людей с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека.
"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для оказания гуманитарной помощи. Белорусские власти должны понимать, что оказать давление на Европейский союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", - резюмировали члены СБ ООН.
Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.
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