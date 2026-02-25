Страны ЕС могут ввести войска в Украину, но все зависит от одного решения – The Telegraph

Миротворцы НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Европейские страны могут направить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии, однако это зависит от ключевого условия.

По информации The Telegraph, все больше союзников признают, что реализация такого плана потребует согласия Кремля.

Условием является позиция России

Как сообщают источники в дипломатических и оборонных кругах, страны так называемой "Коалиции желающих" в частных разговорах отмечают, что готовы участвовать в миссии только при условии согласования со стороны президента РФ Владимира Путина.

Реклама

Фактически это означает, что англо-французский план контроля за возможным режимом прекращения огня может зависеть от решения Москвы. Собеседники предупреждают, что без согласия Кремля какие-либо европейские силы могут быть объявлены Россией законной военной целью.

Переговоры остаются в тупике

Тема гарантий безопасности стала одним из главных камней преткновения в переговорах между Киевом и Москвой. Россия, в частности, не отказывается от требований по территориям на востоке Украины.

На фоне четвертой годовщины полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский принимал в Киеве европейских лидеров и участвовал в заседании "Коалиции желающих", которое возглавляют премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

План гарантий безопасности

Великобритания и Франция заявили о готовности разместить войска и вооружения для сдерживания России после войны. К инициативе присоединились, по меньшей мере, 26 стран, среди которых государства ЕС, Турция, Норвегия и Исландия.

Реклама

Речь идет о силах сдерживания, защите воздушного и морского пространства Украины, а также о поддержке со стороны США в сфере разведки и логистики. Однако вопрос развертывания войск остается гипотетическим из-за категорических возражений Москвы.

Санкции и политические разногласия

В совместном заявлении союзники пообещали усилить экономическое давление на Россию. Великобритания уже объявила о крупнейшем пакете санкций с начала войны.

В то же время в ЕС сохраняются разногласия: Венгрия заблокировала новый пакет санкций и финансовую помощь Украине, заявив о нежелании предоставлять средства или военных.

Реакция НАТО и союзников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Украине необходимо обеспечить стабильную военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Реклама

Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что союзники должны усилить давление на Кремль, ведь сейчас, по его словам, Россия не демонстрирует готовность к реальному миру.

На этом фоне вопрос введения европейских войск остается открытым, а будущие гарантии безопасности Украины могут стать ключевым фактором завершения войны.

Напомним, на днях Великобритания объявила о новом пакете военной, гуманитарной и энергетической помощи Украине, а также продолжает подготовку возможного размещения своего военного контингента после завершения войны.