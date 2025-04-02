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Страны ЕС запустили новую программу для подготовки Украины к членству в ЕС: что она предполагает
Эта программа позволит Украине как можно быстрее стать членом ЕС.
Европейский Союз, а также Дания, Литва и Швеция начали трехлетнюю программу Ukraine2EU для поддержки европейской интеграции Украины. Ее бюджет составляет 16,7 млн. евро.
Об этом стало известно из сообщения представительства Евросоюза в Украине.
Ukraine2EU – это флагманская инициатива для помощи Украине во внедрении ключевых реформ, необходимых для вступления в ЕС. Программа будет оказывать стратегическую и экспертную поддержку украинским органам власти, отвечающим за этот процесс.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кось отметила, что несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает внедрять реформы и приближаться к членству в ЕС.
Программа Ukraine2EU направлена на ключевые украинские институты, среди которых:
Офис вице-премьер-министра – министра юстиции Украины.
Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции.
Верховная Рада Украины.
Общественные организации, способствующие европейскому курсу Украины.
Вицепремьер Ольга Стефанишина выразила уверенность, что эта программа позволит Украине как можно быстрее стать членом ЕС.
Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова подчеркнула, что это решение направлено на укрепление институциональной возможности Украины и обеспечение стабильного прогресса на пути евроинтеграции.
А министерша по европейским делам Дании Мари Бьерре отметила, что чем быстрее Украина станет членом ЕС, тем стабильнее будет Европа.
Напомним, по словам главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, Украина может присоединиться к Европейскому Союзу раньше 2030-го. В 2030 году – "это крайний срок".