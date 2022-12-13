Страны Европы устроили демарш Макрону из-за его заявлений о гарантиях безопасности для России

Кремль уже показал, что стремится только к расколу и ослаблению европейской безопасности.

Некоторые страны Европейского союза были возмущены заявлениями президента Франции Эмануэля Макрона о гарантиях безопасности России после завершения войны в Украине. В частности, страны Балтии и представители других стран выразили официальное несогласие с такой позицией Парижа.

Об этом сообщает Reuters.

Источники издания сообщают, что представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили в понедельник директорату континентальной Европы французского МИД соответствующий письменный демарш.

Соответствующий документ был отправлен на прошлой неделе из Чехии в столицы других стран ЕС.

В письме страны критиковали позицию по переговорам с Москвой о европейской безопасности, поскольку Кремль уже показал, что стремится лишь к расколу и ослаблению европейской безопасности.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель США по вопросам Украины посол Курт Волкер заявил, что вывод российских войск и вступление Украины в НАТО будут лучшими гарантиями безопасности в Европе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе отказались уточнить, что сочтут полным выводом российских войск из Украины.

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