Страны Европы выступили в поддержку Украины и осудили намерение России признать "ЛДНР": заявление

Страны выразили полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Шесть членов Совета Безопасности ООН выступили в поддержку Украины и осудили намерение РФ признать так называемые ЛДНР.

Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Ирландии, Эстонии, Албании, Норвегии и ЕС, обнародованном после заседания Совета Безопасности ООН, созванного Россией по поводу выполнения Минских соглашений, пишет Укринформ.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — отмечается в документе.

Подписанты призывали к "полному выполнению Минских соглашений, начиная с безусловного соблюдения режима прекращения огня". “Мы выражаем глубокую обеспокоенность решением Госдумы РФ, которая призвала президента РФ признать так называемые “ДНР” и “ЛНР”. Мы предостерегаем этот шаг, который будет составлять дальнейшее нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности, а также будет противоречить духу и букве Минских соглашений”, — отмечается в заявлении.

В документе также отмечается важность нахождения дипломатического выхода из действующего кризиса. "Мы призываем Россию предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации на украинской границе, обеспечения полной прозрачности военных действий в регионе и присоединиться к сущностному диалогу безопасности в Европе", — утверждают подписанты.

Накануне Украина обратилась в Совбез ООН с просьбой обсудить в контексте выполнения Минских соглашений постановление Госдумы РФ о признании независимости так называемых ЛДНР.

Напомним, Совет безопасности ООН созвала Россия, чтобы обвинить Киев в саботаже выполнения договоренностей. Украинский МИД возразил — Минский процесс подрывает именно Россия. В частности, Госдума РФ проголосовала за то, чтобы признать фейковые республики независимыми. И это прямо противоречит Минским соглашениям. Они направлены на реинтеграцию оккупированных территорий в составе Украины.

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