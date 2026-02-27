Флаг Евросоюза / © Getty Images

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала Европейский Союз усилить и ускорить санкционное давление на российский теневой флот.

Она подчеркнула, что неприемлемо, когда европейские государства фактически финансируют войну России против Украины, покупая у агрессора нефть и газ, информирует Freedom.

По словам Мецолы, сейчас идет совместная работа, направленная против путинского теневого флота. В то же время, она отметила, что многие суда пытаются избежать санкций, быстро меняя флаги и незаконно перерегистрируясь в других юрисдикциях.

«Мы видели много совместной работы по теневому флоту. Вопрос еще не решен. Есть много судов, продолжающих курсировать. Я думаю, что мы хорошо работаем, но нам нужно работать еще лучше. Любая возможность для России продолжать войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могут нечаянно или открыто поступать из Европейского Союза, неприемлема», — заявила Роберта Мецолла.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует принятие Евросоюзом 20 пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод «Дружба».

Мы ранее информировали, что Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить «предельную цену» на российскую нефть запретом на услуги по ее транспортировке.