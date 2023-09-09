Страны G20 опубликовали декларацию с упоминанием о войне в Украине, однако без осуждения РФ

Страны "Большой двадцатки" опубликовали совместное коммюнике, в котором есть упоминание о войне в Украине.

Страны G20 9 сентября согласовали совместную декларацию на саммите в Нью-Дели, Индия.

Об этом говорится в тексте итоговой декларации стран "Большой двадцатки".

"Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по поводу Декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации", – объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Однако в заявлении речь не идет об осуждении действий России, развязавшей войну против Украины.

"О войне в Украине, напоминая о дискуссии на Бали, мы повторили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте. Согласно Уставу ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью захвата территорий против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства", - говорится в заявлении G20.

Отдельно отмечается, что "G20 не является платформой для решения геополитических и проблем безопасности", хотя "эти проблемы могут иметь значительные последствия для глобальной экономики".

Лидеры G20 подчеркнули, что война в Украине имела негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции, осложнила политическую среду для ряда стран (развивающиеся, наименее развитые страны, страны, которые все еще приходят в себя пандемия -19 и экономического кризиса).

Напомним, Индия принимает участие в саммите G20 уже с новым названием страны (фото).

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