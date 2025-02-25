Страны G7 не могут согласовать совместное заявление о войне в Украине: названа причина

В настоящее время работа над общим заявлением продолжается.

Страны G7 сейчас обсуждают возможное совместное заявление к третьей годовщине российской агрессии против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Reuters.

Она рассказала о существовании разногласий с позицией Соединенных Штатов при обсуждении текста совместного заявления.

"Мы работали действительно с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры", — сказала поле.

Кроме того, она заявила, что Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивают в ООН, в частности, с предложенной ими резолюцией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ошарашил очередным заявлением – теперь он заявил, что был бы рад, если бы Россия снова присоединилась к "Большой семерке" (G7).

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, где разговаривал с Трампом.

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