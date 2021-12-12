Страны G7 обещают России "серьезные расходы" в случае ее вторжения в Украину — Bloomberg

Меры против РФ, обсуждавшиеся главами МИД G7, "разработаны для очень быстрого введения".
Государства-члены "Большой семерки" (G7) едины в своей позиции по "серьезным расходам", с которыми столкнется президент РФ Владимир Путин в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Отмечается, что размещение Москвой своих солдат и военной техники на границе с Украиной "выдвинуло опасения по поводу войны на первое место повестки дня" встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Ливерпуле.
По словам представителя американского Госдепартамента, пожелавшего остаться анонимным, участники переговоров обсуждали мероприятия, которые, в случае необходимости, можно будет "очень быстро реализовать" в ответ на эскалацию со стороны Кремля.
Другой официальный представитель США резюмировал, что "Путин столкнется с колоссальными последствиями, если он вторгнется в Украину". Он также выразил уверенность в том, что широкая группа стран, включая государства-члены "Большой семерки", "присоединятся к введению расходов в соответствии с этим сценарием".
Собеседник Reuters из Госдепа США описал переговоры как "интенсивные" и выразил убеждение, что деэскалации напряженности с Россией все еще можно достичь дипломатическим путем.
"Если они (Россия. — Ред.) решат не идти по этому пути, в ответ будут серьезные последствия и серьезные затраты, и G7 абсолютно едина в этом, — сказали изданию. — Те виды затрат, о которых мы говорим, разработаны для очень быстрого внедрения".
Во время встречи главных дипломатов стран "Большой семерки" также обсуждался вызов, брошенный Китаем западным демократиям, в частности "хищническая торговая практика в отношении Европы".
Еще одной темой переговоров были "дальнейшие шаги по ядерному соглашению с Ираном". В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила журналистам, что прогресса по этому вопросу пока "нет".
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