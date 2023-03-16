Страны G7 отказываются снижать потолок цен на российскую нефть — WSJ

Позиция стран G7 может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен.

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что пока нет необходимости корректировать нефтяные санкции, которые были введены против России.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным журналистов, страны G7 хотят сберечь цены на российскую нефть. На уровне 60 долларов за баррель.

Издание отметило, что это разрушает надежды некоторых европейских стран, надеющихся на ужесточение нефтяных санкций против России.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов заявил, что не будет комментировать данную ситуацию.

"Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен", — добавляют журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу второго этапа эмбарго на российскую нефть Германия сократила ее импорт на 99,9%.

Кроме того, мы ранее информировали, что крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть из-за нефтепровода "Дружба" из России.

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