Страны G7 примут дальнейшие шаги в отношении России и помогут Украине оружием

Страны G7 примут дальнейшие шаги в отношении России и помогут Украине оружием

Украине продолжат поставлять оружие.

Страны Большой семерки примут дальнейшие шаги в отношении России, если не будет прекращена война в Украине.

Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Лидеры стран также договорились продолжить поставки оборонного вооружения в Украину.

Напомним, что санкции против России в связи с интервенцией в Украину на сегодняшний день ввели: Соединенные Штаты, Евросоюз, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания.