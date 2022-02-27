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Страны G7 примут дальнейшие шаги в отношении России и помогут Украине оружием

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Страны G7 примут дальнейшие шаги в отношении России и помогут Украине оружием

Associated Press

Украине продолжат поставлять оружие.

Страны Большой семерки примут дальнейшие шаги в отношении России, если не будет прекращена война в Украине.

Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Лидеры стран также договорились продолжить поставки оборонного вооружения в Украину.

Напомним, что санкции против России в связи с интервенцией в Украину на сегодняшний день ввели: Соединенные Штаты, Евросоюз, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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