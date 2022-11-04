Страны G7 призвали Россию прекратить ядерную риторику, а Лукашенко – не втягивать Беларусь в войну

Там отвергли заявления РФ о том, что Украина якобы готовит радиологическую "грязную бомбу".

Главы МИД стран-членов G7 призвали Россию прекратить ядерную риторику и отвергли ее обвинения в адрес Украины о "грязной бомбе".

Об этом говорится в совместном заявлении министров "Большой семерки" по итогам заседания в немецком Мюнстере 4 ноября.

"Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу", — говорится в заявлении.

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Там напомнили, что инспекции МАГАТЭ подтвердили безосновательность обвинений РФ в адрес Украины.

"Мы также осуждаем продолжающиеся захват и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение и жестокое обращение с украинским персоналом, а также умышленную дестабилизацию ее работы. Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию Зоны безопасности и защиты", — добавили авторы заявления.

Главы МИД "Группы семи" также заявили – если режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко напрямую втянет страну в войну против Украины, G7 наложит на режим "большие дополнительные расходы".

Дипломаты призвали белорусские власти прекратить содействие ведению агрессивной войны России против Украины, в том числе и не позволять российским войскам использовать территорию РБ для запуска ракет по Украине.

Ядерная риторика РФ

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу обвинили Украину в создании "грязной бомбы" для дальнейшего применения на собственной территории и обвинений в адрес Москвы. Однако миссия МАГАТЭ прибыла в Украину, провела проверку и не выявила признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов.

В то же время в России периодически и прямо или намеками угрожают применением своего ядерного вооружения в войне против Украины.

Правда, в Белом доме пока говорят об отсутствии признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие, но там серьезно относятся к этому вопросу.

Угроза нападения из Беларуси

В Генштабе ВСУ неоднократно заявляли о сохранении угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси. Однако ударная группировка в РБ для этого пока не создана. Как пояснил военный аналитик из Беларуси Александр Алесин, для наступления на Украину из РБ России необходимо создать группировку из 100 тыс. военных с техникой, а таких ресурсов на сегодняшний день у страны-агрессора нет. Так что в ближайшие три-пять месяцев ждать эскалацию не стоит.

Сам Лукашенко говорит, что не планирует отправлять своих военных воевать против Украины, а "мечтает" о том, чтобы не было войны.

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