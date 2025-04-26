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Страны «коалиции желающих» поддержали прекращение огня до начала мирных переговоров с РФ
Также они призвали продолжать давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня.
Представители стран, входящих в «коалицию желающих», подтвердили необходимость прекращения огня до начала переговоров о мирном урегулировании войны в Украине.
Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Чехии.
В МИД заявили, что страны «коалиции желающих» на встрече в Чехии 25 апреля согласились, что «для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня».
«Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, представители «коалиции желающих» заявили о необходимости дальнейшего участия США в мирных усилиях и отметили нынешнюю роль Великобритании, Франции и Германии.
«Мы остаемся привержены поддержке Украины в соответствии с принципами европейской безопасности», — отметили в МИД Чехии
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска.
Мы ранее информировали, что пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не объявляет конкретные сроки или даты прекращения огня.