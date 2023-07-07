Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе на следующей неделе — WP

Страны НАТО сомневаются, что предложить Украине на саммите Альянса. Среди членов НАТО до сих пор нет единого решения по этому поводу, хотя саммит запланирован уже на следующей неделе.

Страны-члены НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе на следующей неделе.

Об этом пишет The Washington Post.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, заявил, что саммит НАТО должен закончиться тем, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "станут рядом" и провозгласят: "Сегодня мы приняли историческое решение. Сегодня мы пригласили Украину присоединиться к НАТО".

"Потом все выпьют шампанское", – сказал Сак.

Однако за несколько дней до самого саммита до сих пор совсем не ясно, будут ли там открывать шампанское. Вместо этого возникает вопрос о том, с какими альтернативами останется Украина, если ее надежды не оправдаются, что, "вероятно, может произойти".

Союзники по НАТО до сих пор не решили, что предложить Украине на встрече, которая начнется во вторник, 11 июля. Вашингтон, оказывающий наибольшее влияние на решение 31 члена Альянса, в течение месяцев маневрировал, чтобы снизить ожидания Киева, сосредотачивая разговор на "гарантиях безопасности", а не на членстве в ближайшей перспективе. Это многие союзники отказываются даже обсуждать, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

В Альянсе до сих пор подвергают сомнению готовность Киева присоединиться к НАТО. Мол, Украине еще предстоит долгий путь к реформированию своей армии и решению хронической проблемы с коррупцией, которая будет "волновать" западных политиков, рассматривая заявку Киева.

В то же время, несмотря на членство или без него, украинские чиновники ожидают от западных стран обязательств в сфере безопасности "немедленно и как можно быстрее", что могло бы побудить Москву вывести свои войска. Многие аналитики говорят, что президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что западные сторонники Украины истощатся и остановят дорогостоящий поток оружия и экономической помощи, которые они отправляют Киеву.

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Такие гарантии безопасности могут служить для сдерживания России от любых крупных актов агрессии в будущем. Так, министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что "если режим в Кремле не изменится в ближайшие годы, даже после нашей победы, у них будет желание отомстить".

Сейчас, по словам дипломатов, детали пакета безопасности для Украины до сих пор не определены. Но официальные лица США и НАТО описали новые предложения по двусторонним или многосторонним соглашениям, которые они охарактеризовали как "пакты о взаимной обороне или меморандумах безопасности с Украиной".

Администрация Байдена пыталась перевести дискуссию в сторону долгосрочных пактов безопасности. Соединенные Штаты также предварительно поддержали план устранения барьеров для вступления Украины — скажем, позволив Украине впоследствии обойти План действий по членству, но снова без установления временных рамок.

Сейчас непонятно, помогут ли такие соглашения Украине. Ни один союзник по НАТО не желает отправлять своих солдат воевать в Украине, а Соединенные Штаты до сих пор отказываются отправлять Украине свое современное оружие.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что уже необходимо предпринять решительные шаги по членству в будущем. Украина ожидает гарантии приглашения в Альянс на саммите НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ до сих пор незаслуженно не является частью армии НАТО, ведь украинские военные уже полтора года противодействуют российской агрессии и могут поделиться с армией НАТО большим опытом борьбы с РФ после присоединения к Альянсу.

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