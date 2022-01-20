Страны НАТО не должны подвергаться шантажу России — премьеры Польши и Латвии

Страны НАТО не должны подвергаться шантажу России — премьеры Польши и Латвии

Сейчас критический момент в истории с точки зрения реализации проекта Nord Stream-2.

Страны НАТО не должны подвергаться шантажу и угрозам со стороны России, поэтому Германия должна заблокировать введение в действие газопровода "Северный поток-2".

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили премьер-министры Польши и Латвии Матеуш Моравецкий и Кришьянис Кариньш, — пишет Укринформ.

Давление со стороны России увеличивается, поэтому общая позиция Запада на ситуацию вокруг Украины и происходящее на восточном фланге НАТО должна быть решительной.

“Не может быть уступок НАТО в отношении угроз и шантажа со стороны России. Поэтому нужно решительно подчеркнуть, что наша позиция однозначна: мы не соглашаемся на шантаж, в частности газовый шантаж, который появился вместе со строительством Nord Stream 2”, — отметил Моравецкий.

По словам польского премьера, сейчас критический момент в истории с точки зрения реализации проекта Nord Stream 2.

"Голос Латвии, голос Польши однозначен: этот газопровод не должен быть укреплением арсенала шантажа в руках, в распоряжении президента России", — добавил польский премьер Польши.

Он призвал немецких партнеров "опомниться и осознать гигантский риск, связанный с предоставлением Москве этого инструмента шантажа".

Премьер Латвии подчеркнул, что для России угроза укрепления демократии в Украине.

“В связи с этим и военная реакция. В свете этой угрозы мы должны сохранить единство, силу и не поддаваться шантажу и давлению Кремля”, — резюмировал Кариньш.

Напомним, ранее Государственный департамент США выразил обеспокоенность введением санкций против "Северного потока-2" на уровне закона, который проталкивает сенатор-республиканец Тед Круз, поскольку он может взорвать единый фронт ответных мер в ответ на вероятную агрессию России против Украины.

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