Владимир Зеленский / © ТСН

Лидеры Северобалтийской восьмерки заявили, что достижение мира возможно только с участием Украины. Они подчеркнули, что никакие решения о будущем Киева не могут приниматься без него, а Россия должна прекратить агрессию и вернуть похищенных детей и пленных.

Соответствующее письмо опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Никаких решений об Украине без Украины и никаких решений о Европе без Европы», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что мирное соглашение должно предусматривать прекращение огня и предоставление Украине надежных гарантий безопасности трансатлантических партнеров. Лидеры также приветствовали готовность президента США Дональда Трампа присоединиться к системе гарантий и подчеркнули, что у России нет права вето на евроинтеграционный и евроатлантический путь Украины.

Кроме того, страны заявили о готовности продолжать вооружать Киев, усиливать оборону Европы и давить на Москву санкциями.

В ответ президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и назвал условие, без которого мир невозможен.

«Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает требования по прекращению огня до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что прекращение убийств является ключевым элементом завершения войны.

«Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо большее — мирную жизнь с соседями в течение десятилетий», — отметил президент.

Зеленский также сообщил, что Украина координирует шаги с партнерами и готовится к предстоящим переговорам.

«Сегодня идет координация с партнерами. Завтра тоже в графике уже есть разговоры. Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение», — подчеркнул президент.

Он особо отметил значение заявления Северобалтийской восьмерки.

«Важно, что все соглашаются — нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы определить сработающие шаги. Мы приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Единство всех укрепляет каждого!

Ранее сообщалось, что Европейские лидеры опубликовали совместное заявление после переговоров президента США Дональда Трампа. с диктатором Путиным на Аляске.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.