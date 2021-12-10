Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена провести саммит стран-лидеров НАТО с РФ – Bloomberg

По словам Байдена, в такой встрече должны взять четыре страны-союзника США по НАТО.

Страны Восточной Европы, с которыми Байден пообщался сразу после видеовстречи с Путиным, критически отреагировали на предложение США о том, чтобы несколько союзников по НАТО провели встречу с Россией для обсуждения наращивания войск возле границ Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что власть одной из стран в регионе, дипломат которой отказался называть свое имя, "разъяренная и требует немедленного разъяснения о том, что именно планирует президент Джо Байден".

Другой дипломат был более конкретным и заявил — тревога государств на восточном фланге, когда-то находившихся под доминирующим влиянием СССР, теперь оказавшихся на передовой линии перед агрессивной Россией, связана прежде всего с тем, к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы передвижения в НАТО, а также способности Альянса прибегать к действиям.

"Ни при каких обстоятельствах РФ не должна получить право голоса в том, кто может или не может быть членом НАТО. Самое тревожное намерение Москвы – поделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из опыта своей истории, и мы не наивны в этом вопросе", — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В свою очередь Байден заявил, что надеется сегодня объявить о проведении такой встречи, в которой должны принять участие "по меньшей мере четыре наших ключевых союзника по НАТО". Это вызвало раздражение стран Балтии, поскольку, скорее всего, это будут западноевропейские союзники США, а не восточные государства.

Напомним, 9 декабря состоялся разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обеих стран обсудили ситуацию безопасности на украинско-российской границе.

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