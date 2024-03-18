Страны Запада недооценивают Путина: в Финляндии заявляют об опасности

Страны Запада продолжают недооценивать российского президента-диктатора Владимира Путина. После так называемых "президентских выборов" в РФ диктатор еще больше укрепился.

Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, что мы все вместе продолжаем недооценивать Путина и его власть. Мы должны понимать, что все может стать гораздо хуже", — подчеркнула дипломат.

Валтонен также раскритиковала слова лидера немецкой парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютценича о возможном замораживании войны в Украине.

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеяться, что это положит конец войне, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров, как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся", — заявила министерша иностранных дел Финляндии.

Вместе с тем, подчеркнула глава МИД Финляндии, Берлин оказывает большую поддержку Украине. Валтонен также выразила надежду, что Германия и дальше будет играть важную роль "не только в плане поддержки Украины, но и в целях дальнейшего расширения общих сил сдерживания, совместной обороны".

Напомним, Владимир Путин переизбран на новый президентский срок. Экзит-полл Всероссийского центра изучения общественного мнения заявил, что диктатор набрал 87,29% голосов.

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