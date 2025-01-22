Страны Запада пугает возможный исход войны в Украине — глава МИД Эстонии

Необходимо убедить союзников по НАТО не бояться поражения Путина и продемонстрировать единство ради безопасности.
В странах Запада существует страх возможного поражения Путина в его войне в Украине, который схож с тем, что было более 30 лет назад — перед распадом Советского Союза.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в интервью "24 каналу".
"Нам нужно сосредоточиться на том, как мы можем выиграть войну вместе и как Путин может проиграть войну и не бояться этого", — подчеркнул он.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства заметил, что помнит, каков был страх по распаду Советского Союза.
"Что произойдет, когда Советский Союз распадется? Но произошло много хорошего”, — добавил он.
Маргус Тсахкна считает, что сейчас необходимо убедить союзников по НАТО не бояться поражения Путина и продемонстрировать единство ради безопасности в будущем.
"Именно поэтому мы очень четко говорим, что членство в НАТО — самая эффективная и действенная гарантия безопасности для Европы вместе с Украиной", — подчеркнул он.
При этом эстонский министр отметил, что перед полным членством в НАТО должен быть переходный период. Он также добавил, что даже такая страна, как Швеция, не сразу получила членство в Альянсе, для этого ей понадобилось более года.
"Для членства в НАТО нужен консенсус между 32 странами... Поэтому это политическое решение", — добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что США, Германия, Венгрия и Словакия выступали против вступления Украины в НАТО.
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