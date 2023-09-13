"Страшилка для мира" и недостаток оружия: о чем говорили Путин и Ким Чен Ын по мнению аналитика

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин могли придумать какую-то новую "страшилку" для мира, чтобы таким образом хоть как-то повысить роль Путина во внешней политике.

Такое мнение высказала в эксклюзивном интервью для ТСН.ua политический аналитик Ольга Курносова.

«Я думаю, что для Путина важно как-то сделать Ким Чен Ина не только китайской марионеткой, но и как-то усилить российское влияние на него. Непонятно, для чего это необходимо. Это "страшилка" для всего мира", — говорит аналитик.

“Могла идти речь о каком-либо взаимодействии в сфере разработки ядерного вооружения и не только ядерного. По большому счету, если любое оружие массового поражения попадет в руки лидера Северной Кореи, это может оказаться очень хорошей "страшилкой" для мира. Потому что он никем не контролируется”, – считает она.

“Мы понимаем, что без согласия Китая Ким Чен Ын ничего не сделает, но, тем не менее, пугать всех можно. Таким образом, можно хотя бы как-то повышать собственную путинскую роль во внешней политике, потому что для него вообще места не осталось в международной политике”, — резюмировала Ольга Курносова.

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Напомним, утром 12 сентября СМИ сообщили, что Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан, расположенной в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Уже сегодня, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке РФ. Глава Кремля встретил своего коллегу на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры.

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