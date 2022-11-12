Стратегический провал России: британский министр обороны прокомментировал побег оккупантов из Херсона

Британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". Все больше — Кремль не достиг своих целей, а зато получил международную изоляцию и унижение.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны Великобритании.

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", — подчеркнул министр.

По его словам, граждане РФ теперь должны задать себе вопрос, почему Москва развязала в Украине войну. Воллес убежден, что Украина и дальше будет давить. В свою очередь, Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать Киев.

"В то время как мы приветствуем отступление (из Херсона – Ред.) никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", — отметил руководитель британского Минобороны.

Напомним, госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс также отреагировала на освобождение Херсона. от русских оккупационных войск 11 ноября. На своей странице в соцсети она написала: "Я и моя команда живем и работаем среди героев".

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