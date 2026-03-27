Стратегическое мышление Буданова критически важно для Украины, - Кулеба

Реклама

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Это человек (ред. – Буданов), способный думать на шаги вперед. Я очень ценю таких людей, потому что, по моему мнению, Украина как государственный проект в значительной степени страдает недостатком стратегического мышления», - отметил Кулеба.

По словам дипломата, Буданов демонстрирует подход, основанный не на логике тотального противостояния, а на понимании того, что даже сложные партнеры могут быть полезны для достижения стратегических целей. Такая философия, по его мнению, создает больше возможностей для эффективной государственной политики.

Реклама

Кулеба также акцентировал внимание на политической природе договоренностей между Зеленским и Будановым накануне назначения последнего. Он подчеркнул, что это пример взаимодействия субъектных фигур, способных находить общие решения в интересах государства.

«По моему мнению, договоренность Зеленского и Буданова о сотрудничестве – это первый акт политики в Украине с 2022 года, ведь политика – это когда субъектные фигуры договариваются между собой», – подчеркнул эксглава МИД.