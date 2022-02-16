Россия представляет угрозу госбезопасности Украины: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Документ определяет реальные и потенциальные угрозы для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии обеспечения государственной безопасности.

Об этом свидетельствует указ на официальном сайте президента.

Этим документом Зеленский поручил Кабмину утвердить план мер по реализации Стратегии обеспечения государственной безопасности и обеспечить его исполнение с участием субъектов обеспечения государственной безопасности.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

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В документе говорится, что Россия продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки. Также – деятельность оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму может угрожать госбезопасности Украины.

Также в стратегии указано, что деструктивная пропаганда за границей и внутри Украины разжигает вражду, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. Сегодняшнее состояние системы стратегических коммуникаций усложняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ.

"Государственная политика направляется на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины", — указано в документе.

Напомним, 16 февраля в связи с кибератаками в СНБО обратились к украинцам с призывом в случае обнаружения "аномальных явлений" в Сети, обращаться в скорую группу реагирования CERT-UA.

Зеленский заявил, что нет признаков отвода российских войск от украинских границ

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