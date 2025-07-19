Стратегия максимального давления на РФ: в The Telegraph назвали 3 ключевые шаги для Трампа

Эксперт назвал три условия для успеха мирных инициатив Трампа / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию. Нужен ведь настоящий подход максимального давления, чтобы заставить диктатора Путина принять мирное соглашение в Украине.

Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Самуэль Рамани.

Аналитик считает, что стратегия максимального давления должна состоять из трех взаимосвязанных компонентов.

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Первый

Первый компонент — это устранение лазейок в санкционном режиме, которые обеспечивают Россию ресурсами, необходимыми для дальнейшей агрессии.

К примеру, «Росатом» участвует в оккупации Запорожской атомной электростанции Украины и помогал Ирану в реализации гражданской ядерной программы, США воздержались от санкций против него. Это исключение помогло Росатому использовать свою лабиринтную корпоративную структуру и якобы финансировать оборонную промышленность России.

Вместо того чтобы вводить вторичные тарифы на импортеров из России, США должны ввести целевые санкции против нефтеперерабатывающих заводов, добывающих российскую нефть.

По предварительным оценкам, эти санкции лишат Кремль 750 миллионов долларов ежегодных налоговых поступлений.

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Рамани также советует усилить санкции в отношении теневого флота, пока не будет определено около 600 танкеров, которые использует Россия. США должны координировать свои действия с ЕС по ограничению лазейок Россией в уклонении от находящихся на стадии их формирования санкций.

Второй фактор

Расширение арсенала вооружений, попадающих в Украину. Пакет вооружений Трампа, финансируемый союзниками НАТО, скорее всего, будет включать батарею ПВО Patriot и ракеты дальнего радиуса действия ATACM.

Хотя 10 миллиардов долларов на поставки вооружений звучит как много, важно отметить, что производство батарей Patriot стоит 1 миллиард долларов, их ракеты-перехватчики стоят 3,7 миллиона долларов каждая, а ATACM стоят 1 миллион долларов за ракету.

Эксперт предполагает, что нынешний масштаб пакета вооружений Трампа вряд ли удержит Россию. Поскольку Украина тратит 2 миллиона артиллерийских снарядов в год и сталкивается с тем, что у российской армии огромное количество северокорейских артиллерийских снарядов, США должны увеличить экспорт артиллерии в Украину. Хотя Трамп, наконец, воздержался от экспорта в Украину крылатых ракет «Томагавк», которые могут поразить Москву, передачу этого оружия следует пересмотреть, если Путин решит эскалировать ситуацию в течение пятидесятидневного периода, говорит аналитик.

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Третий фактор

Третье — это поддержка высокоинновационного внутреннего оборонного сектора Украины. В последние месяцы украинские военные разработали недорогие беспилотники-перехватчики для противодействия роям российских БПЛА и представили противокорабельные ракеты Нептун радиусом 1000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу «прорывное соглашение», предусматривающее предоставление США украинских технологий беспилотников в обмен на американское оружие. Эксперт советует Трампу рассмотреть это соглашение, поскольку оно гарантировало бы долгосрочную устойчивость Украины и укрепило бы безопасность всего альянса НАТО.

«В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы заставить Путина к миру», — подытожил Самуэль Рамани.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласовал новую схему передачи вооружения для Украины.

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