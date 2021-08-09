Стратегия остается неизменной: Байден не собирается менять планы вывода войск из Афганистана из-за наступления талибов

Американский лидер рассчитывает на то, что у правительства Афганистана имеются силы и ресурсы для того, чтобы противостоять талибам.

Президент США Джо Байден не будет изменять планы вывода войск из Афганистана, несмотря на действия радикального движения "Талибан".

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, глава Белого дома рассчитывает на то, что у правительства Афганистана имеются силы и ресурсы для того, чтобы противостоять талибам, при этом продолжая переговоры по вопросу урегулирования конфликта. Но также Пентагон не отказывается от возможности в случае необходимости предоставить афганскому правительству необходимые ресурсы.

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Из-за этого Байден не планирует отказываться от планов по полному выводу войск США из страны к концу августа, даже несмотря на то, что "Талибан" в последнее время значительно усилил свои позиции.

Представитель администрации американского лидера резюмировал, что стратегия президента остается неизменной.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода иностранного контингента. 22 июля талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана, власть это отрицала.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

Напомним, что Афганистане в пятницу, 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.

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