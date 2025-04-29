Стратегия Путина по Трампу и мирным переговорам: эксперт раскрыл планы Кремля

Владимир Путин и Дональд Трамп

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Противоречивые заявления о готовности России к мирным переговорам и прекращению огня максимально запутывают ситуацию и не дают понять, а чего на самом деле хочет Кремль. Не стоит делать большие выводы из отдельных заявлений и действий РФ, вместо этого следует понять более долгосрочные цели президента Владимира Путина и особенности его тактической игры.

Об этом политолог Владимир Фесенко написал в Сети.

Какие цели Путина по отношению к Украине и Трампу?

Главная цель войны Путина — уничтожить независимость Украины, восстановить российский контроль над ней либо путем военной победы, либо путем принуждения к «миру» на условиях Москвы. Намерения диктатора в отношении Украины не изменились.

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«Но после возвращения Трампа к власти в США и демонстрации его намерений прекратить войну в Украине и уладить отношения с Россией, у российского диктатора появилась новая цель — заключить обширную геополитическую (и геоэкономическую) сделку с Трампом, и тем самым расколоть единство Западного мира, восстановить и усилить глобальное влияние России, и одновременно уменьшить зависимость России от Китая», — объяснил Фесенко.

Он добавил, что Путин по-прежнему стремится к распределению сфер влияния между Западом и Россией, но с возвращением Трампа в Белый дом для этого появились определенные возможности.

Стратегия Путина

По словам политолога, намерения российского диктатора по отношению к президенту США никоим образом не противоречат его стремлению уничтожить или покорить Украину. Прямо сейчас Путин хочет сделать это, использовав особенности внешнеполитических подходов Трампа.

«То есть, если Трамп хочет мира, то путин предлагает ему возможность завершения войны в Украине, но преимущественно на российских условиях. Путем якобы мирных переговоров Кремль хочет, чтобы Трамп дожал Киев до мира именно на российских условиях. А если не получится, то обвинить Украину в нежелании прекратить войну, подтолкнуть Трампа к выходу из мирных переговоров и полному прекращению военной поддержки Украины», — объяснил стратегию Путина Фесенко.

По его мнению, параллельно глава Кремля будет продолжать переговоры с Белым домом, чтобы заключить ту же «Большую сделку» (Big Deal) между Россией и США, соблазняя Трампа привлекательными бизнес-проектами.

«Таким образом, идеальный сценарий для Кремля — договориться с Трампом и заставить Украину к миру на своих условиях, или договориться с Трампом и продолжить войну в Украине», — отметил эксперт.

Тактика Путина

Для реализации этого сценария Путин использует подходящий тактический инструментарий. Так, периодически Кремль и сам президент РФ убеждают Трампа в искренности стремления к миру, очень хорошем отношении к президенту США и желании договориться на взаимовыгодных условиях.

«Для этого делаются соответствующие миротворческие заявления (в последнее время и о временных „перемириях“), потоком льется лесть в адрес Трампа, рисуются его портреты, предлагаются супер-привлекательные бизнес-проекты, настойчиво обрабатывается спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Но потом, когда начинаются конкретные переговоры о прекращении войны, Кремль начинает выдвигать условия и требовать односторонних уступок со стороны Украины и даже со стороны США», — говорится в сообщении политолога.

Он отметил, что Москва активно использует тактику затягивания мирных переговоров. Для России это не цель, а инструмент. В Кремле хотят, чтобы у Трампа лопнуло терпение по отношению к Украине.

Исполнители тактических задач Кремля

Фесенко указал, что разные тактические задачи Кремля выполняют разные путинские приспешники:

спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев играет роль доброжелательного переговорщика с США и бизнес-искусителя;

глава МИД Сергей Лавров — роль злого переговорщика.

Эксперт пояснил, что наличие у Путина переговорщиков, выполняющих противоположные задачи, позволяет российскому диктатору маневрировать и проводить двойную политику в отношениях с США по теме мирных переговоров. Одновременное или поочередное использование Дмитриева и Лаврова еще позволяет Путину держать баланс противоположных интересов в своем окружении.

Как цели Путина можно использовать для давления на него?

Фесенко акцентировал, что не следует путать тактические маневры Путина с его реальной политикой. В то же время Украине и особенно США следует учитывать двойственность нынешних стратегических целей России.

«Именно заинтересованность путина в договоренностях с Трампом можно использовать для переговорного давления на Россию. Вместо уступок россиянам ради их согласия на прекращение огня США должны ставить жесткий ультиматум Кремлю — либо немедленные переговоры и договоренности о прекращении огня (и только потом переговоры по другим вопросам), либо прекращение переговорного диалога между США и РФ. Угрожать выходом из переговоров американцы должны не нам, а россиянам. А параллельно можно и санкции против РФ ужесточить. В конце концов, Белый дом должен продемонстрировать Кремлю силу и переговорную жесткость. И тогда это будет иметь необходимый эффект», — резюмировал политолог.

Напомним, 29 апреля спикер президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил о якобы открытости Москвы к мирным переговорам по Украине без предварительных условий.