Стратегия Путина потерпела крах, а его армия истощена — руководитель спецслужбы Британии

Руководитель спецслужбы Великобритании Джереми Флемминг заявил, что Украина переламывает ситуацию на войне против российских сил. Армия агрессора РФ находится в изможденном состоянии, однако ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

Заявление главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) будет озвучено в мозговом центре Rusi, пишет BBC.

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", — отметил Флеминг.

Он отмечает, что решения президента-диктатора Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Мол, его "стратегия высоких ставок" потерпела крах из-за ряда ошибок.

Флемминг также прокомментировал массовые ракетные удары по всей Украине 10 октября. Он считает, что у Москвы заканчиваются боеприпасы. Объявленную Кремлем мобилизацию называет "демонстрацией безысходности" российского президента. Это, убежден руководитель спецслужбы, приведет к критике Путина и дальнейшей изоляции России.

По его словам, расходы России на войну в Украине как по потере людей, так и по потере техники "потрясающие", поскольку предыдущие достижения сведены на нет.

"При отсутствии эффективных внутренних вызовов его процесс принятия решений оказался ошибочным. Это стратегия высоких ставок, приводящая к стратегическим ошибкам в суждениях", — отметил глава GCHQ.

Флеминг утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные "войной выбора" Путина.

"Они (россияне — Ред.) видят, насколько сильно Путин ошибся в оценке ситуации. Они убегают от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешним воздействиям будет резко ограничен", — подчеркнул он. Руководитель спецслужбы Великобритании.

Напряжение в Кремле

Российское издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится, что в Кремле президента Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Мол, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, потому что это сможет смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

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