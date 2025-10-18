- Дата публикации
Стратегия Трампа, обреченная на провал: эксперт объяснила, почему его "мирный план" не сработает в Украине
Почему Дональд Трамп верит в свою мирную стратегию, а эксперты называют ее провальной? Все дело в том, что его формула не учитывает главного: Россия не хочет мира, она требует Украины сдать территории.
Президент США Дональд Трамп уверен, что имеет действенную стратегию для завершения войны в Украине, похожую на принесшую временное затишье на Ближнем Востоке. Однако, по мнению эксперта, этот подход не имеет ничего общего с реальностью и рассыпается, как только сталкивается с ультиматумами Кремля.
Об этом рассказала руководительница направления Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.
По словам эксперта, стратегия Трампа выглядит одинаково для всех конфликтов и состоит из двух шагов.
Шаг первый: получить «принципиальное согласие» обеих сторон на прекращение огня. Для этого он может использовать как уговоры, так и давление.
Шаг второй: Имплементация. Детали того, как именно будет выполняться сделка, для Трампа второстепенны.
«Возможно, она никогда и не состоится», — отмечает Золкина.
Именно так, по ее мнению, произошло перемирие между Израилем и ХАМАС.
Почему это не сработает с Украиной
Аналитика отмечает, что в случае Украины эта формула разваливается на первом же этапе.
Причина проста: Россия завершать войну не собирается. Кремль готов только подумать о режиме тишины, но в обмен на это требует от Украины фактической политической капитуляции.
«Они требуют фактически политической капитуляции Украины и предъявляют требования, которые Украина не может с политической и военной точки зрения принять. К примеру, добровольный вывод украинских войск с тех территорий, которые эти войска контролируют», — объясняет Золкина.
С точки зрения классической дипломатии такой подход выглядит как полное отсутствие стратегии. Однако эксперт призывает посмотреть на это иначе.
«Мы должны смириться с тем, что именно так выглядит стратегия вроде бы с точки зрения нынешней американской администрации», — констатирует она.
Другими словами, проблема не в том, что у Трампа нет плана, а в том, что его план совершенно оторван от реальности украинского фронта и подлинных намерений Кремля. Он стремится получить скорую «сделку» для собственного политического имиджа, игнорируя то, что Россия не ищет мира, а требует капитуляции.
Напомним, во время встречи в Вашингтоне между президентами США и Украины возникло публичное расхождение во взглядах. На заявление Дональда Трампа о том, что, по его мнению, Путин хочет закончить войну, Владимир Зеленский прямо ответил: Мы хотим мира, Путин — нет. Нам нужно давление на него».