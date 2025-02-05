Стратегия Трампа по завершению войны: где и когда ее представят

Стратегию президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине представят на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом сообщил спецпосланник американского президента по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Келлог анонсировал свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

"Как специальный посланник президента США по вопросам России и Украины, я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогой войне в Украине", – говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что намерен встретиться с союзниками США, которые "готовы с нами работать".

К слову, по информации источников Radio NV, после 11 февраля Келлог посетит Украину.

Отметим, накануне Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные" переговоры с руководством Украины и России по окончанию войны.