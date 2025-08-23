Стратегия Трампа проваливается: как Россия "убегает" от мирного соглашения - NBS News

Трамп и Путин / © ТСН

Последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвали недовольство в Белом доме. В Вашингтоне считают, что Москва отходит от договоренностей, достигнутых с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на западного чиновника.

«Россияне просто изо дня в день отступают от обязательств. Создается впечатление, что ими играют, что раздражает любого президента, но особенно человека с характером Трампа», — цитирует NBC News западного чиновника.

Верят ли в Вашингтоне в завершение конфликта

«Никто не готов сдаваться. Если есть путь к дипломатическому урегулированию в ближайшее время, президент хочет использовать его. Военного решения нет. Вопрос только в сроках — это месяцы или год», — заявил представитель администрации США.

После встреч Трампа с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами перспективы мира остаются неопределенными. В Белом доме прямо говорят, что нынешние силы Украины не позволяют победить Россию в войне.

«Украина в большинстве своем только обороняется и поэтому не может победить Россию», — заявил президент США.

Что готовят западные союзники

Между тем, западные союзники продолжают готовить пакет гарантий безопасности для Украины. При координации госсекретаря США Марко Рубио в процесс вовлечены советники по нацбезопасности Великобритании, Германии, Франции, Италии, Финляндии, а также дипломаты ЕС и НАТО. Ожидается, что механизм гарантий безопасности будет представлен на предстоящем саммите с участием Украины и России.

Напомним, по словам Лаврова , встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

В то же время, Лавров подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждались во время предварительных консультаций с участием президента США Дональда Трампа и его европейских партнеров.

По словам Лаврова, среди требований Вашингтона отказ Украины от вступления в НАТО, готовность обсуждать территориальные вопросы и пересмотр языкового законодательства.

Зеленский, по его словам, отверг все эти предложения.