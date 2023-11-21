Стратегия "управляемой войны": дипломат о том, почему США не дают Украине все и сразу

США не желают окончательного поражения России и в то же время не могут позволить Путину полностью оккупировать Украину. Такая "управляемая война" может привести к очень плохим последствиям.

Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019) Валерий Чалый, передает "Эспрессо".

По мнению Чалого, в планах США:

Во-первых, не дать Путину и России покорить Украину.

Во-вторых, не допустить неконтролируемого хода событий в России.

"В США опасаются доступа неконтролируемых вооруженных группировок к ядерному оружию. В США не видят лучшей ситуации в ближайшее время, если события в России будут развиваться неконтролируемо. Поэтому в США не просто не желают поражения России, они своей стратегией делают так, чтобы не допустить этого поражения. И в этом есть большая проблема", – считает дипломат.

По его мнению, одновременно добиться деоккупации территорий Украины без поражения России – это невозможная задача

"Это большая ошибка, что США решили снабжением и вооружением сбалансировать этот момент. Ошибка в прошлом году, когда нам не поступили в нужном объеме имеющиеся вооружения", – говорит Чалый.

Дипломат уверен: Штаты могут предоставить Украине не 31 танк Abrams, а 300 танков, но их не будет по разным причинам.

"США нам помогают деоккупировать территории, но дать нам все вместе, в один момент, они не хотят. США хотят влиять на события. Такая управляемая война может привести к очень плохим последствиям. Но мы понимаем, что без их поддержки нам было бы гораздо сложнее ", – подытожил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад тормозит поставки оружия, необходимого для успеха на фронте в Украине.

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