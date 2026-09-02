Стрельба между ГУР и СБУ в Киеве: появилась первая реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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После стрельбы с участием представителей ГУР и СБУ в Киеве 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей силовых ведомств публичных объяснений и раскрытия всей правды об инциденте.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в чате с журналистами и проинформировал «24 Канал» со ссылкой на источники.

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По словам Литвина, Зеленский требует от руководителей силовых структур объяснить обстоятельства стрельбы в столице. Глава государства поручил обеспечить украинцев всей необходимой информацией.

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По данным источников «24 Канала», президент лично выясняет все детали происшествия. Ожидается, что позже Зеленский обратится к украинцам и прокомментирует ситуацию.

Также он провел разговор с генеральным прокурором Русланом Кравченко, участвующим в расследовании инцидента.

Стрельба между силовиками в Киеве 2 сентября — что известно

Напомним, 2 сентября на левом берегу Киева (Березняки) произошла стрельба с ранеными с участием силовиков. По данным СБУ, во время проведения обысков по делу о предотвращении теракта ФСБ против российского оппозиционера на их следственную группу напали неизвестные, из-за чего заблокировали проезд и на место вызвали спецподразделение «Альфа». Впоследствии в СБУ заявили, что нападающими оказались бойцы одного из подразделений Сил обороны Украины, а источники СМИ утверждают, что речь идет о сотрудниках ГУР.

Офис генпрокурора начал расследование по факту посягательства на жизнь правоохранителей, а на месте также работали представители ГБР.

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