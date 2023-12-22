Стрелок из Праги имеет отношение к Украине?: министр внутренних дел Чехии ответил

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отверг слухи о связи молодого человека, устроившего массовое убийство в университете Праги, с Украиной.

В Сети ходят слухи, что массовая стрельба в Праге якобы имеет отношение к Украине. Однако это только фейк.

Об этом глава МВД Чехии Вит Ракушан сказал во время брифинга 22 декабря.

"Он (пражский стрелок – ред.) от рождения чех, который вырастал в чешской семье", – подчеркнул Ракушан.

Он акцентировал на том, что фейки очень опасны, они расшатывают общественную атмосферу, создают страх и неуверенность и к тому же мешают работе полиции.

Кроме того, глава полиции Праги Мартин Вондрашек проинформировал, что в настоящее время правоохранители проверяют сообщения в социальных сетях, ведь уже есть те, кто выражает симпатию к преступнику и совершенному, но есть и такие, которые угрожают семье стрелка. Вондрашек не смог предоставить информацию о том, есть ли подтверждение, что страница в сети Telegram, в которой кто-то по имени Давид угрожал устроить стрельбу в учебном заведении, настоящая или фейк. Специалисты по кибербезопасности продолжают изучать эту ситуацию.

Напомним, что в четверг, 21 декабря, в центре Праги на площади Яна Палаха произошла стрельба в здании философского факультета Карлового университета. ТСН.ua собрал все, что известно о самом массовом "шутинге" в истории страны.

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