Стремимся привлечь РФ к ответственности: США вместе с союзниками пообещали и дальше поддерживать Украину

США вместе с союзниками и партнерами планируют в дальнейшем применять шаги, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессию, а также поддерживать Украину, пока будет сохраняться эта необходимость.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

"Мы стремимся привлечь Россию к ответственности", — отметила представитель администрации Байдена.

Соединенные Штаты Америки в координации с партнерами по G7 уже ввели против России самый масштабный набор санкций и экспортных ограничений за все времена. Представительница Белого дома подчеркнула, что эти шаги оказали существенное влияние на способность России вести ее незаконную войну.

«Я не имею на сегодняшний день никаких анонсов относительно новых мероприятий. Но вы можете видеть из многих наших заявлений в рамках G7, что мы привержены тому, чтобы в дальнейшем привлекать РФ к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что этот подход будет сохраняться и дальше.

Напомним, что Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ.

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