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Стремимся уважения: Зеленский ответил на поздравление президента Польши Навроцкого
Зеленский наметил Навроцкому условия развития отношений Украины и Польши.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил польского коллегу Кароля Навроцкого за поздравление с Днем Независимости, но подчеркнул, что стремится развивать отношения с Польшей, опираясь на уважение.
Об этом глава государства написал в соцсети Х.
Зеленский поблагодарил Навроцкого за его поздравление с Днем Независимости, особенно за пожелание победы Украине.
«Мы будем всегда помнить поддержку Польши, открытые сердца и двери, с первых дней российского вторжения», — подчеркнул он.
Также президент пояснил, что стремится развивать связи между странами «с уважением и правдивостью к прошлому». Зеленский отметил важность трезвого взгляда на нынешние угрозы и общего будущего в ЕС и НАТО.
Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе.
В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.
На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.