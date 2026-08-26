Стремимся уважения: Зеленский ответил на поздравление президента Польши Навроцкого

Зеленский ответил на приветствие президента Польши Навроцкого / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил польского коллегу Кароля Навроцкого за поздравление с Днем Независимости, но подчеркнул, что стремится развивать отношения с Польшей, опираясь на уважение.

Об этом глава государства написал в соцсети Х.

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Зеленский поблагодарил Навроцкого за его поздравление с Днем Независимости, особенно за пожелание победы Украине.

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«Мы будем всегда помнить поддержку Польши, открытые сердца и двери, с первых дней российского вторжения», — подчеркнул он.

Также президент пояснил, что стремится развивать связи между странами «с уважением и правдивостью к прошлому». Зеленский отметил важность трезвого взгляда на нынешние угрозы и общего будущего в ЕС и НАТО.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе.

В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

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На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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