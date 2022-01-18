Стремится унизить Запад: Кулеба рассказал, как Путин действует "за спинами европейцев" для установления влияния в ЕС

Стремится унизить Запад: Кулеба рассказал, как Путин действует "за спинами европейцев" для установления влияния в ЕС

Кулеба предупредил о планах РФ с подрыва европейской безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин имеет цель взять Украину под российский контроль, а также унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе. Глава МИД предупреждает о действиях Кремля, которые имеют цель подорвать европейскую безопасность.

Об этом Кулеба написал в статье для газеты Le Figaro, говорится на сайте МИД.

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"Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето относительно нашего евроатлантического курса. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", – уточнил глава МИД.

Кулеба высказал мнение, что нынешний кризис безопасности был очень хорошо спланирован и предусмотрен Владимиром Путиным.

"Беспрецедентное накопление войск вблизи границы Украины весной 2021 года, завершение газопровода "Северный поток — 2", публикация оскорбительного и ложного произведения об украинцах и россиянах как "едином народе", искусственное обострение энергетического кризиса в Европе, использование мигрантов как оружия на границах ЕС, политическое вмешательство на Балканах, и наконец новое взимание войск к границам с Украиной в конце 2021 года. Эти действия сопровождаются также дезинформационными операциями и кибернападениями", — уточнил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел указал, что все это элементы стратегии России, которая направлена на "уменьшение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира".

"Противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства. Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете ЕС... Я убежден, что поворот Франции к более жесткой политике в отношении Москвы способен фундаментально изменить расчеты в Кремле. В это решающее время Европа должна твердо защищать. собственные принципы. Сегодня, более чем когда-либо раньше, безопасность Украины – это безопасность Европы", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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