Структура сыпется: политолог рассказал, для чего Путин собрал саммит СНГ

По мнению эксперта, Путин планировал саммит лидеров стран СНГ с другой повесткой дня.

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что неформальный саммит глав международной организации Содружества Независимых Государств (СНГ) российский диктатор Путин изначально планировал с другой целью.

Об этом Фесенко рассказал в эфире канала FREEДОМ.

Эксперт напомнил, что в этом году проходит столетие с момента создания СССР.

"Возможно, планировалось напомнить, что "был большой СССР, мы остаемся друзьями, партнерами, активно сотрудничаем". Вот такая задача стояла. В итоге все стало развиваться совсем по-другому", — отметил Фесенко.

По его словам, сейчас структура организации постсоветского пространства, которая создавалась Россией и где СНГ являлось начальным фундаментом, разваливается — особенно в этом году. Кроме того, проблемы есть у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О Евразийском экономическом союзе, на который повлияли санкции, вообще почти никто не упоминает. Также обострились проблемы между отдельными странами СНГ, в частности, между Арменией и Азербайджаном.

"Инерционность, умирание — это главное, что характеризует нынешнее состояние СНГ. Эта организация ни на что не влияет... Только правовые соглашения на постсоветском пространстве — это единственное, что работает. Плюс неформальный клуб лидеров — вот это Путину тоже нужно. Эта задача вышла на первый план", — сказал Фесенко.

Политолог объясняет, что эта встреча была необходима Путину, чтобы продемонстрировать активность. Диктатор отменил большинство публичных мер внутри РФ. Поэтому диктатор должен показать контроль и лидерство на постсоветском пространстве.

Саммит лидеров СНГ

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ.

Во время саммита премьер Армении Никол Пашинян обвинил Путина и его "миротворцев" в бездействии из-за событий в Карабахе.

По итогам встречи президент России Путин подарил участникам кольца. В соцсетях этот инцидент сравнили с кольцами Саурона — повелителя темных сил из романа Джона Толкина "Властелин колец".