Сценарии войны 2026 года: эксперт оценил шансы на мир и предупредил об угрозах
Территории, санкции и будущее украинской власти эксперт объяснил, какими могут быть реальные условия мира 2026 года.
2026 год может стать решающим в вопросе завершения активной фазы боевых действий или перехода войны в новый, затяжной этап. Ключевые игроки на международной арене — США, ЕС и даже РФ — пришли к консенсусу, что дальнейшее затягивание переговорного процесса будет только ухудшать позиции Украины.
Такой прогноз обнародовал политический эксперт Вадим Денисенко, анализируя перспективы мирного урегулирования.
Чего требует Путин
По словам эксперта, у Кремля есть четкий перечень требований. Базовой предпосылкой для начала реальных переговоров Владимир Путин считает полный контроль над территорией Донбасса.
Кроме территориальных претензий, российский диктатор стремится одержать еще три стратегические победы:
Снятие санкций.
Возвращение в геополитику.
Контроль над украинскими властями.
«Первые два пункта США, похоже, будут готовы поддержать. Однако у Путина большой люфт для продолжения войны, ведь он всегда может начать говорить о снятии европейских санкций», — отмечает Денисенко.
Угроза раскола в ЕС
Эксперт прогнозирует, что в 2926 году единство Евросоюза может пошатнуться. Если США пойдут на ослабление давления на Москву, бизнес-круги таких стран как Франция и Италия будут лоббировать возобновление торговли с РФ. Это может привести к частичному снятию европейских санкций.
Денисенко скептически оценивает надежность 5 статьи НАТО как предохранителя от новых нападений. По его мнению, реальными гарантиями безопасности для Украины могут стать только два фактора, четко прописанные в соглашениях (с датами и цифрами):
Вступление в Европейский Союз.
Гарантированное финансирование Украины.
Если эти пункты останутся декларативными, любой новый договор рискует повторить судьбу Будапештского меморандума. При этом Европа сама заинтересована в сохранении большой и боеспособной украинской армии, рассматривая ее как щит для безопасности.
Два сценария 2026 года
Политолог очертил временные рамки, которые станут определяющими для судьбы страны.
Сценарий 1: Мирное соглашение (январь-апрель). Если переговоры пройдут результативно в первом квартале года, то Украина может получить мирный договор. Судя по текущим тенденциям, он будет предусматривать выход Украины из Донбасса и получение «относительно декларативных» гарантий безопасности.
Сценарий 2: Пожилая кампания. Если до апреля дипломатия войдет в тупик, Украина войдет в масштабную летне-осеннюю военную кампанию со всеми соответствующими рисками и последствиями.
Напомним, переговорный процесс по завершению войны в Украине вышел на решающую стадию. 28 декабря президент США Дональд Трамп должен принять президента Украины Владимира Зеленского во Мар-а-Лаго во Флориде, где стороны планируют обсудить финальную версию мирного плана.
По данным Axios, сам факт этой встречи свидетельствует о значительном прогрессе, ведь раньше Трамп соглашался на личные переговоры только при близости реального соглашения.