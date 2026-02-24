Сценарий победы за Украиной: Швеция сделала громкое заявление о деоккупации Крыма

Министр обороны Швеции Пол Йонсон / © Associated Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что именно украинцы должны определять формат своей победы в войне. Стокгольм готов поддержать как военное освобождение Крыма, так и дипломатический путь с позиции силы.

Об этом Йонсон заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, если Украина будет стремиться вернуть все свои территории, включая Крым, Швеция поддержит ее в этом.

«Я оставляю украинцам определять, что такое победа. Если они хотят вернуть всю украинскую территорию, включая Крым, мы поддержим их в этом. А если они хотят начать переговоры, как они сигнализировали, мы также поддержим их в этом. Именно поэтому мы усилили нашу поддержку Украины, чтобы она могла вести такие переговоры с позиции силы», — рассказал министр обороны Швеции.

Напомним, накануне Швеция объявила о 21-м пакете военной помощи Украине на 12,9 млрд крон, основой которого стало усиление ПВО. Почти треть суммы — 4,3 млрд крон — пойдет на новейшие системы для защиты критической инфраструктуры. Кроме противовоздушной обороны, помощь включает боеприпасы, беспилотники, тренировочные программы и обслуживание ранее переданной техники. Правительство Швеции подчеркнуло, что эта поддержка соответствует приоритетным запросам Украины и является стратегически важной для безопасности всей Европы.

К слову, президент Владимир Зеленский недавно отметил, что украинская победа заключается не только в освобождении земель, а прежде всего в спасении людей, защите суверенитета и восстановлении мира. Он отметил, что сдерживание российского диктора Владимира Путина и недопущение захвата Украины является стратегическим успехом для всего мирового сообщества.