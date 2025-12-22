ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Стубб: до мирного соглашения по Украине остались самые сложные 5%

Он отметил, что стороны переговорного процесса находятся на завершающей стадии и почти согласовали мирное урегулирование между Россией и Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Александр Стубб

Александр Стубб / © Associated Press

Переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сегодня, 22 декабря, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Fox News.

По его словам, сейчас стороны более близки к заключению соглашения, чем «когда-либо раньше».

«Так что у нас почти достигнута цель, но самые сложные 5% еще остались», — сказал он.

Оценивая ситуацию на поле боя, финский лидер отметил отсутствие значимых успехов у оккупантов. Это свидетельствует о том, что агрессор не способен достичь своих стратегических целей, что является постоянной темой обсуждений между союзниками и США.

Александр Стубб также выступил за усиление экономического давления на Москву в случае ее отказа от мирного урегулирования.

«Действующие ограничения уже демонстрируют свою эффективность, а российская экономика находится в критическом состоянии», — добавил он.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам консультаций между Россией и Соединенными Штатами в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie