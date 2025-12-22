- Дата публикации
Стубб: до мирного соглашения по Украине остались самые сложные 5%
Он отметил, что стороны переговорного процесса находятся на завершающей стадии и почти согласовали мирное урегулирование между Россией и Украиной.
Переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Об этом сегодня, 22 декабря, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Fox News.
По его словам, сейчас стороны более близки к заключению соглашения, чем «когда-либо раньше».
«Так что у нас почти достигнута цель, но самые сложные 5% еще остались», — сказал он.
Оценивая ситуацию на поле боя, финский лидер отметил отсутствие значимых успехов у оккупантов. Это свидетельствует о том, что агрессор не способен достичь своих стратегических целей, что является постоянной темой обсуждений между союзниками и США.
Александр Стубб также выступил за усиление экономического давления на Москву в случае ее отказа от мирного урегулирования.
«Действующие ограничения уже демонстрируют свою эффективность, а российская экономика находится в критическом состоянии», — добавил он.
Напомним, Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам консультаций между Россией и Соединенными Штатами в Майами был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.