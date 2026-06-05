Стубб предложил увеличить ЕС до 40 государств: есть ли среди них Украина

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб выступил за масштабное расширение Европейского Союза. По его мнению, блок должен увеличиться с нынешних 27 до 40 государств, а среди потенциальных кандидатов на вступление стоит рассматривать Украину, Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию.

Соответствующее заявление Стубб сделал во время саммита Eurelectric Power в Хельсинки, передает издание CNBC.

Стубб подчеркнул, что ЕС должен использовать нынешнюю геополитическую ситуацию для усиления своих позиций на международной арене.

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По словам президента Финляндии, сейчас существует «окно возможностей» для расширения Евросоюза, однако оно может быть непродолжительным. Стубб связал это с войной России против Украины и политикой администрации президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, заставляют отдельные государства пересматривать преимущества членства в ЕС.

Финский лидер заявил, что европейская стратегическая автономия и геополитическая сила во многом зависят от масштаба объединения. Он назвал расширение одной из самых успешных политик в истории.

«В этот момент нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширить или хотя бы создать членство, которое будет достаточно гибким, чтобы привлечь в целом 40 европейских государств — или даже неевропейских», — отметил Стубб.

Стубб также высказался относительно возможного возвращения Великобритании после выхода из ЕС в 2020 году. По его словам, Лондон следует либо вернуть в состав блока, либо по крайней мере максимально приблизить к нему.

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Отдельно президент Финляндии упомянул Канаду, заявив: «Разве не было бы замечательно, если бы Канада была 28-м штатом Европейского Союза, а не 51-м штатом Соединенных Штатов?».

Кроме того, он призвал «серьезно подумать о Турции». По мнению Стубба, об этой стране в Европе в последнее время говорят недостаточно, хотя с точки зрения безопасности она должна быть как можно ближе к Европейскому Союзу.

«Затем вы идете на юг или юго-восток, мы смотрим на Западные Балканы, я имею в виду, что это самая горячая точка в Европе… это чрезвычайно важно. Что нам делать с Сербией, Косово, Албанией, Черногорией, Северной Македонией? Что нам делать с Боснией и Герцеговиной?», — отметил президент Финляндии.

Говоря о северном направлении расширения, Стубб обратил внимание на Исландию и Норвегию. Он напомнил, что в Исландии 29 августа должен состояться референдум о начале переговоров о вступлении в ЕС, тогда как Норвегия пересматривает свои отношения с Брюсселем на фоне изменений в мировой политике.

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Сейчас Европейский Союз объединяет 27 государств. В то же время девять стран-кандидатов стремятся присоединиться к блоку в ближайшие годы. Среди них Украина и Молдова, которые приближаются к началу официальных переговоров о членстве, а также ряд государств Западных Балкан.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявлял, что Европейский Союз планирует на предстоящем саммите рассмотреть новые механизмы, которые могут ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан.

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