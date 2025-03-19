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Стубб рассказал, что мир требует от России

Стубб рассказал, что мир требует от России

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Россия должна довести свою готовность к миру / Фото: Associated Press

Это заявление прозвучало на фоне активных дискуссий по поводу возможного перемирия между Россией и Украиной, которое поддерживают некоторые западные политики.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина, США и Европа хотят мира, но Россия должна доказать, что она также заинтересована в прекращении войны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Первый шаг к достижению мира — это прекращение огня. Есть только два ответа на предложение президента США: да или нет. Никаких условностей быть не может", — подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что Украина не может принять прекращение огня на условиях Кремля. По его словам, необходимо увеличить давление на Россию, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.

Напомним, что топдипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились в Евросоюз, требуя разработать четкую дорожную карту для вступления Украины.

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