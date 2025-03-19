Стубб: России нельзя доверять, а Европа должна иметь собственную переговорную команду

По его мнению, Европейский Союз также должен создать свою переговорную группу, чтобы усилить свои позиции в дипломатических процессах.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ни одна слабость перед Россией не останется без последствий – Москва всегда пытается использовать какие-либо уступки в своих интересах. В этом контексте он отметил важность обороноспособности Украины и подчеркнул, что одним из ключевых факторов являются разведданные.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Стубб выразил поддержку инициативам британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что уже завтра в Лондоне состоятся встречи по военному планированию.

По его словам, у Украины есть мощная переговорная команда, равно как и США и Россия. Поэтому, по его мнению, Европейский Союз также должен создать собственную переговорную группу, чтобы усилить свои позиции в дипломатических процессах.

Кроме того, Александер Стубб заявил, что Украина, США и Европа хотят мира, но Россия должна доказать, что она также заинтересована в прекращении войны.