Александр Стубб. / © Getty Images

Любое соглашение о прекращении боевых действий в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью финскому телевидению, сообщает The Guardian.

По его словам, европейские страны работают над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако, подчеркнул он, «мир может быть как хорошим, так и плохим, или каким-то компромиссом».

«Реальность такова, что мы, финны, также должны готовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены», — высказался он.

Он также признал, что 28-пунктный план США, обнародованный в прошлом месяце, было неприятно читать.

Отметим, что министерка иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнул, что полки не видно никаких уступок со стороны агрессора России.

«Я думаю, что лучшей мерой по укреплению доверия было бы начать с полного прекращения огня», — сказала она.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил — достаточно очевиден тот факт, что Путин «не хочет ни одного мира»

«Мы видим, что Путин не сменил ни одного курса. Он более агрессивно действует на поле боя», — заявил дипломат.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать последние и угрозы президента-диктатора РФ Владимира Путина о возможной военной конфронтации с Альянсом. Он подчеркнул, что «фюрера» России «видели его в военной форме, но не на передовой».