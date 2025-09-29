Александр Стубб, / © Associated Press

Европа не "находится в состоянии войны с Россией ". Лидеры ЕС должны сохранять спокойствие, решая, уничтожать ли неопознанные воздушные цели.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Clash Report.

По его словам, Финляндия не будет их сбивать. Впрочем, добавил он, для таких случаев существует "специальный протокол". Подобные решения могут быть приняты только командованием Военно-воздушных сил после ряда проверок.

Стубб подчеркнул, что мол, следует сохранять спокойствие, а затем необходимо убедиться, что выстраивается защита, чтобы этого не повторялось. Ключевым моментом является то, что "не стоит реагировать слишком остро", подчеркнул политик.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что якобы НАТО готово сбивать российские самолеты. Да, Альянс готов ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства истребителями РФ. Якобы на этой неделе евродипломаты передали Кремлю четкое предупреждение. Однако в Москве это опровергают.