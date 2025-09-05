ТСН в социальных сетях

Политика
143
Стубб заинтриговал участием Финляндии в гарантиях безопасности для Украины

Финский лидер пока затруднился сказать, каким образом страна будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Александер Стубб

Александер Стубб. / © Getty Images

Финляндия не будет отправлять своих солдат в Украину. Хельсинки рассматриваются другие варианты поддержки.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает Yle.

"Хочу отметить, что мы не отправляем финских солдат на украинский фронт. Финляндия так или иначе будет участвовать, когда придет время", - подчеркнул финский лидер.

Впрочем, Стубб точно не сказал, каким образом он будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности. По его словам, основная ответственность за это лежит в Украине и ВСУ.

"Основная В Украине около 800 тысяч военнослужащих. Мы размышляем, как можем поддержать этих военных", - подчеркнул Стубб.

По его словам, "Коалиция желающих" в военном плане готова внедрять гарантии безопасности, однако реализация этих гарантий начнется тогда, когда в Украине будет достигнуто перемирие или заключено мирное соглашение.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы направить войска в Украину. Речь идет о поддержке наземным, морским или воздушным путем. По словам Макрона, европейские войска будут размещены не на линии фронта, а в «географических локациях, которые в дальнейшем будут определены».

Владимир Зеленский после встречи "Коалиции желающих" подтвердил договоренности с партнерами по иностранным войскам в Украине. Он подчеркнул, что основной гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия, способная не только противостоять, но и сдерживать новые атаки.

143
